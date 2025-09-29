Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Суперкомпьютер Opta после десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал петербургский «Зенит» фаворитом чемпионской гонки.

Главным фаворитом является «Зенит», чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,4%. Шансы московского ЦСКА на победу оцениваются в 30,3%, «Краснодара» — в 18,6%.

После десяти туров ЦСКА лидирует в чемпионате, набрав 21 очко. На втором месте идет московский «Локомотив», имея в активе 20 баллов, «Краснодар» отстает от «Локомотива» по дополнительным показателям. «Зенит» располагается на четвертом месте (19).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

