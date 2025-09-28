В «Пари НН» объяснили разгром от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда не смогла навязать соперникам свою игру. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Поздравляю «Спартак» с победой. Плюс-минус по структуре мы играли очень хорошо, но пропустили очень легкие голы. Если проанализировать голы, которые мы пропускаем... Мы не пропускаем ничего системного — нам поставили четыре пенальти, забиваем сами себе, со стандартов. Нет такого, что нас где-то переиграли в том, что мы делаем. Мы не сидим в обороне, играем смело, высоко прессингуем. Не будет никогда такого, чтобы мы приехали сюда, встали 5-4-1 и молились на бога. Все решило мастерство игроков «Спартака», они показали высочайший класс. «Спартаку» удачи и всего хорошего», — заявил Шпилевский.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует изменить правило пенальти.