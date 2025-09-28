На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФИФА планирует изменить правило пенальти

ФИФА планирует запрещать добивать мяч в ворота после исполнения пенальти
Dylan Martinez/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) может изменить правило исполнения пенальти. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, исполняющим пенальти футболистам планируется запретить добивать мяч после того, как он вылетит в поле либо после после сейва вратаря. При этом текущая задумка изменений правила не регламентирует принцип действия после попадания мяча в каркас ворот.

Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), после чего пройти практическое тестирование.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в ЦСКА одним словом описали победу над «Балтикой».

