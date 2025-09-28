Легенда «Спартака» назвал фаворита в матче с «Пари НН»

Экс-игрок московского «Спартака» Павел Яковлев заявил, что считает красно-белых фаворитами матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН», передает «РБ Спорт».

«В этой встрече «Спартак» явный фаворит, им нужна победа, все-таки не так много очков отделяет команду от первого места, всего лишь четыре. У «Пари НН» только одна победа за пять матчей, и та над «Оренбургом», — сказал Яковлев.

Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ближайший месяц команда будет вынуждена играть без главного тренера Станковича на бровке во время матчей. Специалист был дисквалифицирован в Российской премьер-лиге и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

