«Динамо» не обыграло «Сочи»

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» сыграли вничью в матче 10-го тура РПЛ
ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинске «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

После этой игры в активе команды под руководством Хасанби Биджиева стало 10 очков, что позволяет ей располагаться на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Сочинский клуб с активом в два балла сохранил за собой последнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде против калининградской «Балтики». Игра пройдет 5 октября на стадионе »Ростех Арена» и начнется в 19:00 мск. «Сочи» в этот же день дома примет «Пари Нижний Новгород». Игра состоится на стадионе «Фишт» в федеральной территории «Сириус», стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

Ранее экс-вратарь сборной России Маринато Гильерме высказался за возможное ужесточение лимита на легионеров.

Футбол. Чемпионат России
