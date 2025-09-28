Футболист «Кайрата» о матче с «Реалом»: Алма-Ата в предвкушении игры

Футболист «Кайрата» Сорокин о матче с «Реалом»: мы готовимся в обычном режиме

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин заявил, что команда готовится к матчу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в обычном режиме, передает «Чемпионат».

«Готовимся в обычном режиме, как и ко всем играм. Алма-Ата в предвкушении матча с «Реалом», ожидается интересное противостояние. Подходим к игре с максимальной концентрацией», — сказал Сорокин.

Встреча между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

