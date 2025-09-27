«Ориентир для МОК»: министр спорта о возвращении паралимпийцам флага и гимна

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил надежду, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) станет сигналом для Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит пресс-служба министерства спорта.

«Поздравляю все наше спортивное сообщество - это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — заявил Дегтярев.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

В публикации ПКР отмечается, что на проходящем прямо сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат выступать в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете. МПК принял такое решение, так как спортсменов и весь вспомогательный персонал уже допустили до соревнования в соответствии с регламентом нейтральных стран. Из-за этого внесение необходимых изменений в протокол не представляется возможным.

Ранее в Госдуме назвали допуск российских паралимпийцев справедливым решением.