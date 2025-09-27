«Ахмат» Черчесова победил «Акрон» с Дзюбой

Грозненский «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Эгаш Касинтура уже на 3-й минуте игры. Второй гол грозненской команды оформил Брайан Мансилья на 72-й минуте. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Мансилья забил еще раз.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел с первых минут, однако помочь своей команде не смог.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Кукуляк.

«Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов, поднялся на седьмое в турнирной таблице национального первенства, набрав 15 баллов. «Акрон» под руководством Заура Тедеева имеет в активе семь баллов и находится в зоне стыковых матчей — на 14-й позиции.

В следующем туре РПЛ грозненская команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 4 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 17:30 по московскому времени. Тольяттинский клуб в тот же день на своем поле примет петербургский «Зенит», игра начнется в 13:00 мск.

