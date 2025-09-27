«Спартак» намерен усилить атакующую линию российским футболистом

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно намерен усилить атакующую линию. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации СМИ, красно-белые намерены купить российского нападающего, но при этом конкретных имен не названо.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 в девятом туре национального первенства. После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.

Ближайший месяц команда будет вынуждена играть без главного тренера Деяна Станковича на бровке во время матчей. Специалист был дисквалифицирован в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России на месяц после того, как в матче восьмого тура национального первенства со столичным «Динамо» оскорбил главного арбитра Егора Егорова и получил красную карточку. В СМИ сообщалось, что тренер использовал слова «путана» и «сука» в адрес судьи.

В матче десятого тура национального первенства «Спартак» на своей арене примет «Пари Нижний Новгород» 28 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой встал на защиту Станковича.