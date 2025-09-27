В Госдуме поздравили российских паралимпийцев с восстановлением прав

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что восстановление в правах российских паралимпийцев может стать отправной точкой в деле о возвращении отечественных атлетов на мировую спортивную арену без каких-либо ограничений.

По ее словам, Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит задуматься над изменением собственной позиции и тоже допустить российских атлетов.

«Это большое событие для всего нашего спорта, и для наших паралимпийцев в частности. Мы видим, что идут подвижки, международные федерации охотнее идут на контакт, несмотря на противодействие некоторых стран. Думаю, есть вероятность, что в самое ближайшее время ограничений в отношении России будет еще меньше. Возможно, МОК тоже последует этому примеру», — заявила Журова.

С 26 по 27 сентября в южнокорейской столице проходит Генеральная Ассамблея МПК. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства ПКР, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

