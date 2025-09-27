Стало известно, сыграет ли Дзюба против Черчесова

Грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы команд на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ахмат»: Шелия (вратарь), Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев (капитан), Исмаэл Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Акрон»: Гудиев (вратарь, капитан), Фернандес, Неделчяру, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Марадишвили, Бистрович, Джаковац, Дзюба.

Встреча, которая состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, начнется в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Евгений Кукуляк.

«Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов, идет на девятом месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 12 баллов. «Акрон» под руководством Заура Тедеева имеет в активе семь баллов и находится в зоне стыковых матчей — на 14-й позиции.

В следующем туре РПЛ грозненская команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 4 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 17:30 по московскому времени. Тольяттинский клуб в тот же день на своем поле примет петербургский «Зенит», игра начнется в 13:00 мск.

Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен усилить атакующую линию российским футболистом.