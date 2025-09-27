Аршавин намерен судиться со второй экс-женой из-за алиментов

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, заявила, что он намерен судиться с ней из-за суммы алиментов на их общую дочь Есению. Ее слова приводит «СтарХит».

Казьмина отметила, что Аршавин хочет снизить выплаты для всех четырех детей (ее дочь и три ребенка от Юлии Барановской) — с 1/6 до 1/8.

«Он живет с Анной и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше. Некрасивый поступок… Он выплачивает ей с августа этого года, и так как теперь на всех сумма алиментов более 50% от доходов, подал иски на бывших жен», — объяснила Казьмина.

26 сентября стало известно, что Аршавин подал аналогичный иск против Барановской. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская расстались в 2013 году. Официально брак пара не регистрировала. У них трое детей — сын Артем (род. 7 декабря 2005 года), дочь Яна (род. 3 апреля 2008 года), сын Арсений (род. 14 августа 2012 года).

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

