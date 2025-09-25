На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фестиваль Ironstar Sirius 2025 закроет сезон триатлона в России

Фестиваль Ironstar Sirius 2025 пройдет с 2 по 5 октября на территории «Сириус»
Пресс-служба IRONSTAR

Масштабный спортивный фестиваль Ironstar Sirius 2025 пройдет на федеральной территории «Сириус» с 2 по 5 октября.

Фестиваль завершает сезон триатлона в России. Основная программа стартует 3 октября, и этот день будет посвящен бегу и плаванию. В акватории Имеретинского порта пройдут заплывы на открытой воде, где атлеты смогут проплыть дистанции на одну или две морские мили, а также принять участие в командной эстафете. В беге мужчины и женщины смогут пробежать дистанцию длиной в 5 км, а для детей в возрастных группах 0-6 лет и 7-12 лет предназначены дистанции в 500 и 1000 метров.

Во второй день состоятся триатлонные гонки, а 5 числа атлетам предстоит пройти полужелезный триатлон: 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.

«Это не только спорт и физические испытания, но и особая атмосфера единства и силы. Каждый человек, который приезжает на старт, чтобы поучаствовать, поболеть или просто провести хорошо время может стать частью этого грандиозного финального события сезона, испытать свои возможности и зарядиться позитивом!» — отметил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Ironstar — крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов стартуют в различных локациях.

