Тренера клуба-сенсации РПЛ назвали зазвездившимся

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев благодаря успехам команды немного изменился в характере. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, специалист стал более дерзким и поймал звездную болезнь.

«Талалаев иногда бывает дерзким. Он немножко зазвездился. Так часто бывает у многих людей в нашей стране. Ну, а успех «Балтики» связан с тем, что команда в очень хорошем физическом состоянии», — заявил Мостовой.

21 сентября «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово расстаться с одним из полузащитников.