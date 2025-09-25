На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренера клуба-сенсации РПЛ назвали зазвездившимся

Экс-футболист Мостовой назвал тренера «Балтики» Талалаева зазвездившимся
true
true
true
close
ФК «Балтика»

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев благодаря успехам команды немного изменился в характере. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, специалист стал более дерзким и поймал звездную болезнь.

«Талалаев иногда бывает дерзким. Он немножко зазвездился. Так часто бывает у многих людей в нашей стране. Ну, а успех «Балтики» связан с тем, что команда в очень хорошем физическом состоянии», — заявил Мостовой.

21 сентября «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб идет на втором месте, имея в активе 17 баллов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово расстаться с одним из полузащитников.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами