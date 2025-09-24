Многократная чемпионка мира по биатлону предстанет перед судом

Медалистка Олимпийских игр и десятикратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон предстанет перед судом по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом пишет Le Dauphinе Libеrе.

Спортсменке были предъявлены обвинения в краже и мошенничестве, а судебное заседание назначено на 24 октября.

Инцидент с банковскими картами случился на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально поданы две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон была обвинена в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

Симон выиграла серебряную медаль зимних Олимпийских игр — 2022 в смешанной эстафете. Также она — обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне 2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира. Четыре золотые медали чемпионатов мира из десяти она завоевала в 2025 году, победив на мировом первенстве в смешанной эстафете, индивидуальной гонке на 15 км, сингл-миксте и женской эстафете.

