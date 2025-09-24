Стало известно, почему бойца Емельяненко выпустили по УДО

Боец ММА Иван Емельяненко — младший брат Федора и Александра Емельяненко — извинился перед человеком, которого избил за оскорбления. Об этом в комментарии РЕН ТВ рассказал адвокат спортсмена Сергей Карпеев.

Согласно его словам, извинения стали одной из причин, по которой Емельяненко выпустили из колонии по УДО. Также Карпеев отметил, что боец компенсирован причиненный вред.

Он ничего подобного в жизни больше не совершит. Его наказание послужило для него серьезным уроком. Вот почему я сказал, что он полностью переосмыслил отношение к жизни. Он стал более серьезным», — добавил он.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

Ранее Емельяненко назвали неопасным для общества.