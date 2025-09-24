«Уютный уголок России в центре Парижа»: Сафонов сходил в баню

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале рассказал, что в Париже посетил баню, где соблюдены все русские традиции.

«Соскучились по родине и нашли уютный уголок России прямо в сердце Парижа! В 15-м округе работает настоящая русская баня по старым традициям: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера — как дома», — написал Сафонов, прикрепив к публикации несколько фотографий.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды за пять туров.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за 20 млн евро у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

