Российский футболист рассказал об отношении украинцев к нему

Российский футболист Марк Криворог, выступающий за клуб шестой испанской лиги «Мойете» рассказал, что не встречался с русофобией в Европе, передает Sport24.

«Ни разу не встречал русофобию от латиноамериканцев, испанцев или других европейцев. Когда жил в Каталонии, абсолютно адекватно и дружелюбно общался с украинцами, которые находятся в Испании уже 10–15 лет», — сказал Криворог.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

