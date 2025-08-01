Антон Миранчук раскрыл, сталкивался ли с русофобией в Швейцарии

Антон Миранчук о русофобии в Швейцарии: ни разу не сталкивался

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что ни разу не сталкивался с русофобией в Швейцарии. Его слова приводит Sport24.

«Меня, как и других футболистов, всегда приветствуют, обращаются — если не лестно, то мирно. Кого бы я в принципе ни встретил в Швейцарии — только улыбаются, отношение ко мне замечательное», — заявил Миранчук.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 15 поединков, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

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