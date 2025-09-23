На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстанский теннисист Бублик признался в воровстве конфет

Leon Kuegeler/Reuters

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик принял участие в викторине по принципу «Было/Не было». Об этом пишет Telegram-канал First&Red.

Суть викторины заключается в том, что человеку задают вопросы, а он отвечает «было» или «не было». Бублик признался, что воровал конфеты в магазине, притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок, путал имя важного человека и надевал разные носки.

23 сентября Бублик стал победителем турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финальном поединке он обыграл представителя Франции Валентена Руае (88-й номер рейтинга) с результатом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Бублик выполнил 21 подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. На счету Руае восемь эйсов, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Теннисист выиграл четвертый турнир ATP в 2025 году. Больше Бублика в 2025 году побеждал только испанец Карлос Алькарас, который выиграл семь трофеев, включая два турнира серии Большого шлема. Сейчас испанец возглавляет мировой рейтинг.

Ранее украинская теннисистка призвала ужесточить санкции против России.

Летние виды спорта
