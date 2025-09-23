Казахстанский теннисист Бублик признался в воровстве конфет

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик принял участие в викторине по принципу «Было/Не было». Об этом пишет Telegram-канал First&Red.

Суть викторины заключается в том, что человеку задают вопросы, а он отвечает «было» или «не было». Бублик признался, что воровал конфеты в магазине, притворялся занятым, чтобы не отвечать на звонок, путал имя важного человека и надевал разные носки.

23 сентября Бублик стал победителем турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В финальном поединке он обыграл представителя Франции Валентена Руае (88-й номер рейтинга) с результатом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Бублик выполнил 21 подачу навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. На счету Руае восемь эйсов, одна двойная ошибка и два заработанных брейк-пойнта.

Теннисист выиграл четвертый турнир ATP в 2025 году. Больше Бублика в 2025 году побеждал только испанец Карлос Алькарас, который выиграл семь трофеев, включая два турнира серии Большого шлема. Сейчас испанец возглавляет мировой рейтинг.

