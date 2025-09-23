«Нет никаких двойных стандартов»: Милонов об отношении УЕФА к России и Израилю

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился размышлениями о двойных стандартах из-за того, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) долго не выносил на обсуждение вопрос об отстранении команд из Израиля из-за конфликта в Палестине. Его слова приводит Legalbet.

«Нет никаких двойных стандартов. У них есть один стандарт — им можно все, а нам нельзя ничего! Когда кто-то чувствует себя человеком первого сорта, а остальных — второго, то такие решения абсолютно логично укладываются в вердикт, который они принимают. Все, что они делают — правильно! А мы — нет!» — заявил он.

21 сентября появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 числа намерен отстранить команды из Израиля от турниров под своей эгидой. При этом представители Израиля пытаются не дать вынести вопрос на голосование 23 сентября из-за того, что подавляющее большинство европейских стран проголосуют за отстранение. Если голосование состоится, то сборная Израиля будет отстранена от отбора к чемпионату мира 2026 года, а тель-авивский «Маккаби» будет исключен из Лиги Европы.

23 сентября восемь экспертов Организации Объединенных Наций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отстранить израильские клубы и сборные от международных соревнований.

18 сентября в Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что Израиль не будет отстранен от Олимпийских игр.

Ранее в Госдуме заявили о двойных стандартах в МОК.