Суперзвезда «Барселоны» закатит вечеринку вне зависимости от итогов «Золотого мяча»

Pedro Nunes/Reuters

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламир Ямаль устроит вечеринку в Париже независимо от итогов церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня в Париже, об этом сообщает издание As.

Вместе с футболистом во Францию прибыла делегация численностью около 25 человек. В ее составе – ближайшие родственники футболиста, друзья, а также агенты и приглашенный диджей для организации мероприятия. Отмечается, что личное окружение отправилось в Париж отдельно от официальной делегации «Барселоны».

Ламин Ямаль номинирован сразу на две престижные награды: главный «Золотой мяч» и приз лучшему молодому игроку сезона.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию предстоящей церемонии.

Ранее стало известно, что «Реал» собирается бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча».

