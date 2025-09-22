Стал известен состав сборной России на октябрьские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин внес в расширенный список на октябрьские матчи 42 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Всего в список попали шесть вратарей, 14 защитников, 18 полузащитников и четыре нападающих.

В октябре российская национальная команда сыграет с Ираном и Боливией. Игра с Ираном пройдет в Волгограде 10 октября, стартовый свисток прозвучит на стадионе «Волгоград Арена» в 20:00 по московскому времени. В это же время 14 октября в Москве на стадионе «Динамо» пройдет игра Россия — Боливия.

Российские футболисты в рамках сентябрьского сбора сыграли вничью со сборной Иордании — 0:0, а следом одолели соперников из Катара — 4:1.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по количеству бразильцев в матче РПЛ.