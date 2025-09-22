На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-футболист «ПСЖ» рассказал, как во Франции относятся к Сафонову

Экс-футболист «ПСЖ» Оаро: Сафонову будет тяжело конкурировать с Шевалье
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий французского «ПСЖ» Гийом Оаро заявил, что Матвею Сафонову будет сложно конкурировать с Люка Шевалье за место первого номера команды, передает «Советский спорт».

«Луис Энрике сказал, что у него отличный менталитет и что он в порядке. Но сегодня в «ПСЖ» играет вратарь сборной Франции, который недавно появился в клубе – Люка Шевалье. Конкурировать с этим футболистом будет тяжело», — сказал Оаро.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за 20 млн евро у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв четыре трофея, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции. Этим летом основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за 45 млн евро Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее ветеран сборной России рассказал, кто должен решать ситуацию Сафонова в «ПСЖ».

