Ветеран сборной России рассказал, кто должен решать ситуацию Сафонова в «ПСЖ»

Экс-футболист Деменко: думать о ситуации Сафонова должны в «ПСЖ»
Manon Cruz/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры поигравший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации, в которую попал голкипер национальной команды Матвей Сафонов в французском «Пари Сен-Жермен».

«Матвей должен понимать, что, как бы ситуация ни складывалась, думать должны в «ПСЖ». Если не ошибаюсь, у Сафонова контракт до 2028 года, поэтому пусть либо они выплачивают деньги, и Матвей будет искать варианты, либо пусть отдают его в аренду. Хотя для него самого как для вратаря это очень неприятный момент. Он заходил в команду, показал в некоторых матчах, что он достоин. Мы видели, как Доннарумма переживал из-за конкуренции. Матвей выиграл с «ПСЖ» трофеи. Посмотрим, что будет дальше с его карьерой, но он достаточно опытный человек, думаю, это все не повлияет на его выступление в сборной. Он не должен сломаться психологически – все-таки он уже чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов. Но важно, где он дальше продолжит карьеру», — считает Деменко.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за 20 млн евро у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв четыре трофея, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции. Этим летом основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за 45 млн евро Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее КДК отказал «Краснодару» в отмене удаления Джона Кордобы.

