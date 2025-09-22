На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, поедут ли российские биатлонисты на Олимпиаду

IBU не пустит российских биатлонистов на Олимпиаду
Shutterstock

Международный союз биатлонистов (IBU) не пустит биатлонистов из России на Олимпийские игры 2026 года. Заявление IBU передает «ВсеПроСпорт».

«Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU», — говорится в заявлении.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

В 2022 году, после начала СВО России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее IBU обвинило прежнее руководство в покрывательстве России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
