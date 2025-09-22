Дзюба попал в базу сайта «Миротворец»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на интернет-портале. Причина, по которой Дзюба попал в базу, не уточняются.

Дзюба перебрался в «Акрон» осенью 2024 года и в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести проведенных встречах в Российской премьер-лиге. Соглашение форварда с тольяттинцами действует до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в €1,5 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел девять матчей, забив четыре мяча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Дзюбе предрекли основное место в составе московского «Спартака».