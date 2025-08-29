Дзюбе предрекли основное место в составе «Спартака»

Спортивный комментатор Роман Нагучев в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба был бы основным форвардом московского «Спартака», если бы находился сейчас в составе красно-белых.

По его словам, Дзюба легко бы выиграл конкуренцию у всех форвардов столичной команды.



«Если бы Дзюба перешел в «Спартак», играл бы в основном составе. Ему 37 лет, он играет лучше всех российских нападающих. Это возрастной игрок. Но он настолько не наигрался, насколько это возможно», — заявил Нагучев.

37-летний сейчас Дзюба перебрался в «Акрон» осенью 2024 года и в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в шести проведенных встречах в Российской премьер-лиге. Соглашение форварда с тольяттинцами действует до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в €1,5 млн.

