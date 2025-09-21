Легенда «Спартака» назвал вероятный исход матча «Краснодар» — «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Мор считает, что в матче «Краснодар» — «Зенит» будет ничья

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ожидает ничейного результата в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат».

«В предстоящей игре у меня нет симпатий, а наиболее вероятным исходом мне видится ничья. Отрыв «Краснодара» от «Зенита» составляет шесть очков, а питерцам никак нельзя проигрывать», — сказал Мор.

Встреча состоится 21 сентября, команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 19 очков, «Зенит» идет на шестой строчке, имея в активе 13 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

