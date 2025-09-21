В Европе шокированы судейством матча «Пари НН» — «Ахмат»

Тренер «Пари НН» Шпилевский о судействе в матче с «Ахматом»: я просто в шоке

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что шокирован судейством матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», передает сайт клуба.

«Не хочу комментировать беспредел. Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?» — сказал Шпилевский.

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:2. В составе хозяев отличился Хуан Боселли, поразивший ворота соперников на 69-й минуте. У гостей в концовке первого тайма с пенальти забил Усман Ндонг, а победу им принес точный удар Мануэля Келиано на 93-й минуте.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Алексея Шпилевского осталось шесть очков, нижегородцы опустились в зону прямого вылета и закрепились на 15-м месте. У команды Станислава Черчесова 12 очков после девяти туров и седьмая позиция в чемпионате страны.

Ранее тольяттинский «Акрон» и казанский «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ.