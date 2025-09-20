«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 14-й минуте открыл португалец Бруну Фернандеш, спустя 23 минуты Каземиро увеличил преимущество своей команды. Ответный мяч оформил Трево Чалоба на 80-й минуте встречи.

Обе команды завершили игру вдесятером — на пятой минуте у лондонцев красную карточку получил вратарь Роберт Санчес, у манкунианцев на 45+5-й минуте за второе предупреждение был удален Каземиро.

После этой игры в активе команды Рубена Аморима стало семь очков, «красные дьяволы» поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Синие» с активом в восемь баллов располагаются на шестой позиции.

В следующем туре «Юнайтед» проведет встречу в гостях против «Брентфорда». Матч пройдет 27 сентября, игра начнется в 14:30 мск.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» — команда Арне Слота набрала в пяти матчах 15 очков.

