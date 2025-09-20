На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 5-го тура АПЛ
true
true
true
close
Hannah Mckay/Reuters

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 5-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 14-й минуте открыл португалец Бруну Фернандеш, спустя 23 минуты Каземиро увеличил преимущество своей команды. Ответный мяч оформил Трево Чалоба на 80-й минуте встречи.

Обе команды завершили игру вдесятером — на пятой минуте у лондонцев красную карточку получил вратарь Роберт Санчес, у манкунианцев на 45+5-й минуте за второе предупреждение был удален Каземиро.

После этой игры в активе команды Рубена Аморима стало семь очков, «красные дьяволы» поднялись на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Синие» с активом в восемь баллов располагаются на шестой позиции.

В следующем туре «Юнайтед» проведет встречу в гостях против «Брентфорда». Матч пройдет 27 сентября, игра начнется в 14:30 мск.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» — команда Арне Слота набрала в пяти матчах 15 очков.

Ранее «Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» из Махачкалы в 9-м туре РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами