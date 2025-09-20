«Локомотив» не смог вернуться на первое место в таблице РПЛ

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» из Махачкалы в 9-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) упустил победу над махачкалинским «Динамо».

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Зелимхан Бакаев. На 65-й минуте автор единственного забитого мяча в игре покинул поле, получив вторую желтую карточку. Ответный мяч на 95-й минуте игры забил Миро.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Михаила Галактионова стало 17 очков, москвичи закрепились на втором месте. У команды Хасанби Биджиев восемь очков после девяти туров и 12-я позиция в чемпионате страны.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем туре махачкалинцы домасыграют против «Сочи». Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» 28 сентября, матч начнется в 17:00 по Москве. «Локомотив» днем ранее на домашнем поле примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит на «РЖД Арене» в 16:30 по московскому времени.

