На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» не смог вернуться на первое место в таблице РПЛ

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» из Махачкалы в 9-м туре РПЛ
true
true
true
close
ФК «Локомотив»/VK

Московский «Локомотив» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) упустил победу над махачкалинским «Динамо».

Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Зелимхан Бакаев. На 65-й минуте автор единственного забитого мяча в игре покинул поле, получив вторую желтую карточку. Ответный мяч на 95-й минуте игры забил Миро.

После этой игры в турнирной таблице чемпионата России у команды под руководством Михаила Галактионова стало 17 очков, москвичи закрепились на втором месте. У команды Хасанби Биджиев восемь очков после девяти туров и 12-я позиция в чемпионате страны.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

В следующем туре махачкалинцы домасыграют против «Сочи». Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» 28 сентября, матч начнется в 17:00 по Москве. «Локомотив» днем ранее на домашнем поле примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит на «РЖД Арене» в 16:30 по московскому времени.

Ранее легенда «Динамо» предрек одному из лидеров клуба европейское будущее.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами