Бывший президент РПЛ может стать руководителем «Спартака»

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассматривается в качестве нового руководителя московского «Спартака», передает Mash на спорте.

Отмечается, что клуб может покинуть член совета директоров клуба Павел Жданов. Утверждается, что из-за неудовлетворительных результатов команды и на фоне больших трансферных трат встал вопрос о замене Жданова.

Также Mash на спорте со ссылкой на источники сообщает, что Жданов не дает уволить Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

Станкович в концовке первого тайма матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2) в агрессивной манере оскорбил судью Егора Егорова и был удален. За этот инцидент Станковича дисквалифицировали на месяц.

18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве «Спартак» уступил «Ростову», встреча завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

Ранее сообщалось о том, что в «Спартаке» составили список на замену Станковичу.