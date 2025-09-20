Российская фигуристка о выступлении Гуменника: мир настроен не в нашу сторону

Фигуристка Гербольдт: мир настроен не в нашу сторону

Чемпионка России среди юниоров 2008 года Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Петра Гуменника в короткой программе на отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года, отметив, что мир настроен не в нашу сторону, передает «Чемпионат».

Герольдт отметила, что не нужно воспринимать оценки российским спортсменам из-за того, что россиян продолжительное время не было на мировой арене, и мир настроен не в нашу сторону.

«К российским спортсменам относятся более критично», — добавила Гербольдт.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, что судьям было неприятно ставить Гуменника на первое место.