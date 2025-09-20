На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская фигуристка о выступлении Гуменника: мир настроен не в нашу сторону

Фигуристка Гербольдт: мир настроен не в нашу сторону
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка России среди юниоров 2008 года Катарина Гербольдт высказалась о выступлении Петра Гуменника в короткой программе на отборочном турнире к Олимпиаде 2026 года, отметив, что мир настроен не в нашу сторону, передает «Чемпионат».

Герольдт отметила, что не нужно воспринимать оценки российским спортсменам из-за того, что россиян продолжительное время не было на мировой арене, и мир настроен не в нашу сторону.

«К российским спортсменам относятся более критично», — добавила Гербольдт.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, что судьям было неприятно ставить Гуменника на первое место.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами