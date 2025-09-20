Тарасова предположила, что судьям было неприятно ставить Гуменника на первое место

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на отборочном олимпийском турнире в Пекине, предположив, что судьям было неприятно ставить россиянина на первое место, передает Sport24.

«Думаю, для судей поставить Гуменника на первое место и так было не совсем приятно. Больше некому было отдавать победу. Главное, что Петр смог и все сделал», — сказала Тарасова.

Гуменник получил за свой прокат 93,80 балла, безошибочно исполнив каскад четверной флип-тройной тулуп, четверной сальхов и аксель в три с половиной оборота.

Второе место занял мексиканец Донован Каррильо (84,97), замкнул тройку сильнейших француз Франсуа Пито (81,24).

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

Ранее оценку Гуменника за короткую программу на олимпийском отборе назвали унижением.