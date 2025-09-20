Российский тренер заявил, что наставник «Спартака» заслужил наказание

Российский тренер Александр Григорян высказался о месячном отстранении наставника «Спартака» Деяна Станковича, заявив, что он его заслужил, передает «Матч ТВ».

«Наказание по делу. Заслужил! Больше, наверное, было бы жестко. А так у него теперь есть время подумать. Конечно, это будет потерей для «Спартака». Я думаю, что Станковича не уволят за время дисквалификации», — сказал Григорян.

Станковича дисквалифицировали за оскорбление арбитра. Инцидент с оскорблением арбитра Егора Егорова произошел в конце первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Динамо» (2:2).

Решение о месячной дисквалификации вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 19 сентября. Отстранение распространяется на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России. Сербский специалист пропустит матчи с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

Ранее в «Спартаке» поддержали дисквалифицированного тренера Станковича.