Отстраненный за мельдоний украинец из «Челси» собрался выступить на Олимпиаде

Дисквалифицированный Мудрик хочет выступить за Украину на ОИ-2028 в спринте
Hannah McKay/Reuters

Дисквалифицированный за употребление мельдония полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик хочет выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года. Об этом пишет издание Vprognoze.ru со ссылкой на Marca.

Указано, что Мудрик уже тренируется со спринтерами украинской сборной. Его конечной целью является желание представлять свою страну на летних Олимпийских играх в США.

О том, что Мудрик провалил допинг-тест, стало известно 17 декабря. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2016 года.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

Отмечается, что Мудрик нанял тех же адвокатов, которые работали с Полем Погба во время его допингового дела. Дисквалификацию француза удалось сократить с четырех лет до 18 месяцев.

Ранее появилась информация, что допинг мог попасть в организм Мудрика в сборной Украины.

Летние виды спорта
