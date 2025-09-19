На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА: «Спартак» столько денег на игроков потратил, а пользы нет

Экс-игрок Масалитин раскритиковал «Спартак» за трансферы
ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» потратил много денег на приобретение новых футболистов, но извлечь из этого практическую пользу пока не может. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист ЦСКА и красно-белых Валерий Масалитин.

«Посмотрите, можно два состава выставлять спокойно, как и «Зениту». И будет конкурентоспособная команда. Но, честно говоря, просто непонятно: столько денег потратили, а ни одна команда, ни вторая не может из этого извлечь пользу.

Да, по большому счету, сезон только начался. Но эти вопросы остаются. Естественно, состав «Спартака» должен сыгрываться. Я был удивлен, когда Станкович сразу бросил двух новых защитников в матч против «Динамо»», — признался Масалитин.

Красно-белые в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели восемь матчей и набрали 12 очков, расположившись на восьмой строчке. Накануне вечером команда Деяна Станковича на своем поле упустила победу над «Ростовом» и проиграла в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Уже на шестой минуте в составе хозяев счет открыл Манфред Угальде, но во втором тайме москвичи пропустили дважды и проиграли 1:2.

Ранее в «Ростове» объяснили, как обыграли «Спартак».

