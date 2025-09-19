На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Ростове» объяснили, как обыграли «Спартак»

Тренер Альба заявил, что «Ростов» смог обыграть «Спартак» за счет прессинга
ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча против «Спартака» в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России заявил, что его команда сумела добиться победы благодаря грамотному прессингу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда я увидел состав «Спартака», мне было очень тяжело понять, по какой схеме они будут играть, как они будут располагаться. Ждал тяжелой игры. Все зависело от того, как будет работать прессинг. Думаю, что и Чистяков, и Мелехин с этой задачей справились», — заявил Альба.

Встреча, которая состоялась 18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

Ранее в «Спартаке» заявили, что поражение «Ростову» оказалось нестрашным.

Футбол. Чемпионат России
