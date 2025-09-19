В «Ростове» заявили, что смогли преодолеть кризис

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча против «Спартака» в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России заявил, что команда сумела набрать ход после неудачного старта сезона. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, в начале сезона было тяжело именно с точки зрения результата, потому что все наши поражения, которые случились, были связаны с нехваткой удачи — мяч летит в ворота или не летит, мы не проигрывали крупно, мы всегда были близки к тому, чтобы набрать очки. Если бы сегодня мы не забили два момента своих, то тоже бы говорили, что мы не побеждаем. Вне зависимости от того, какие у нас результаты, мне нравится наша игра, нам надо продолжать работать», — заявил Альба.

Встреча, которая состоялась 18 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок «Спартака» Манфред Угальде на 6-й минуте игры. «Ростов» сумел сравнять во втором тайме: на 54-й минуте отличился Даниил Шанталий. За две минуты до конца основного времени вперед ростовскую команду вывел Илья Вахания.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов.

