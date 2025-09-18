На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американская легкоатлетка выступила против отстранения россиян

Призерка Олимпиады Сэнди Моррис раскритиковала решение об отстранении России
BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt/Global Look Press

Американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис высказалась против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит Telegram-канал SportFack.

Олимпийская медалистка заявила, что такое положение дел вызывает у нее грусть.

«Так не должно быть. Мне жаль, что мы не можем соревноваться с российскими атлетами, особенно в прыжках с шестом», — подчеркнула атлетка.

Она выразила надежду на скорое возвращение россиян, отметив, что хочет видеть их на международных стартах. Моррис также добавила, что всегда уважала российских прыгуний и считает их сильными соперницами.

На чемпионате мира 2025 года в Токио американка показала результат 4,85 метра, завоевав серебро. При этом на августовском чемпионате России Полина Кнороз взяла высоту 4,86 метра, что превышает результат Моррис. Отстранение российских легкоатлетов продолжается с 2016 года из-за допинговых скандалов и было вновь продлено World Athletics в марте 2025 года, несмотря на возражения многих спортсменов.

Ранее фигуристам на олимпийском отборе запретили говорить о россиянах.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
