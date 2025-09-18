В России выпустят книгу об Александре Овечкине

В России выпустят книгу о хоккеисте Александре Овечкине под названием «Звезда по имени Ови. Детство, семья, трагедии, враги и триумфы», биографическое издание выйдет в продажу 22 октября в издательстве «Комсомольская правда». Об этом сообщает kp.ru.

В книге повествуется как о спортивных достижениях Овечкина, так и о его личной жизни. Автором стал заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России, ведущий программы «Джентльмены спорта» на радио «Комсомольская правда», бывший главный редактор газеты «Советский спорт» Павел Садков.

«В книге читатель найдет статистику выступлений, прогнозы на будущее, редкие фотографии из семейного архива, узнает о том, как формировался чемпионский характер звезды мирового хоккея. Историю любви и семьи Овечкина автор также не обошел вниманием», — добавили в сообщении.

Накануне нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своих социальных сетях опубликовал фото, где отмечает свой 40-летний юбилей. На кадре хоккеист предстал вместе со своими сыновьями и праздничными шарами золотого цвета, сложенными в число «40».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

