Спортивный уикенд в Москве: от ночных тренировок до кибербитвы в «Лужниках»

Оба мероприятия объединяет одно: показать, что спорт в Москве — это не только профессиональные арены и большие турниры, но и формат для каждого, кто хочет попробовать что-то новое, зарядиться энергией и провести время с пользой.

100 тренировок и шоу на 11 площадках

«Ночь Московского спорта» проводится уже не первый год и давно стала визитной карточкой спортивной Москвы. Организатор — Департамент спорта города — обещает, что в этот раз уличные площадки центра столицы превратятся в огромный фитнес-зал под открытым небом.

На 11 локациях развернутся 100 тренировок по 24 видам спорта. На Тверской улице установят баскетбольные кольца и организуют стритбаскет для всех желающих. Здесь можно будет не только понаблюдать за играми любительских команд, но и самому выйти на площадку.

close Департамент спорта города Москвы

Пушкинская площадь на несколько часов превратится в гигантский зал для сайклинга: сотни велотренажеров под ритмы диджейских сетов, тысячи участников и море энергии.

Организаторы ожидают, что только здесь соберется более трех тысяч человек.

Новопушкинский сквер подарит зрителям возможность окунуться в атмосферу большого ринга: здесь пройдут показательные поединки боксеров. Рядом, на Мясницкой улице, будут установлены столы для настольного тенниса — отличная возможность попробовать свои силы и детям, и взрослым.

Камергерский переулок станет ареной для паркура и воркаута. Атлеты продемонстрируют, как преодолевать городские препятствия в динамичном стиле, а зрители смогут принять участие в мастер-классах.

Никольская улица объединит любителей настольных игр: турниры по хоккею и футболу в мини-формате будут идти до самого вечера.

Кудринская площадь предложит полосу препятствий на время — проверка ловкости, выносливости и силы духа. Здесь же развернется массовая тренировка по фитнес-джампингу — по прогнозам, более пяти тысяч человек попробуют этот вид активности.

Департамент спорта города Москвы

Не обойдется и без зрелищных шоу. В Парке Горького на Фонтанной площади состоятся выступления по мотофристайлу и уникальное водное шоу на гидрофлае. Старый Арбат предложит танцевальную программу: соревнования по брейк-дансу и шоу силачей, среди которых — 15 атлетов из пяти стран.

Особая зона — Ильинский сквер на Китай-Городе, где пройдут фан-встречи с известными спортсменами, блогерами и артистами.

Это место обещает стать самым «медийным» — здесь можно будет пообщаться с кумирами и сделать фото на память.

«Ночь Московского спорта — отличная возможность красиво завершить летний спортивный сезон. Это не только тренировки на свежем воздухе, но и настоящая спортивная атмосфера праздника. Уверена, что каждый сможет найти для себя что-то интересное и зарядиться позитивом в компании единомышленников», — отметила серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова.

Фестиваль начнется в 19:00 и завершится в 22:00. Все активности бесплатные, но для участия в отдельных мероприятиях потребуется регистрация.

Департамент спорта города Москвы

«Киберзарница»: армейская классика и цифровые битвы

На следующий день, 21 сентября, акцент сместится из центра столицы в «Лужники». Здесь пройдет «Киберзарница 2025» — уникальный фестиваль, в котором традиционная военно-спортивная игра соединяется с цифровыми дисциплинами.

«Зарница» в советские годы была одной из самых любимых игр школьников и пионеров: командные тактические задания, ориентирование на местности, элементы военной подготовки. Сегодня организаторы предлагают ее современную версию.

Департамент спорта города Москвы

Участникам предстоит пройти девять заданий: оказание тактической медицинской помощи, сборка и разборка автомата Калашникова, выполнение нормативов ГТО, военное ориентирование, лазертаг, транспортировка боеприпасов, тактическая подготовка, работа с симуляторами и управление беспилотниками. Команда-победитель — та, что первой выполнит четыре обязательных задания.

Но проигравших здесь не будет: каждый получит призы и памятные подарки.

Центральная сцена «Лужников» в этот день превратится в киберспортивную арену. В 11:00 стартует финал турнира по Counter-Strike 2, в 13:45 — решающая битва по World of Tanks, а в 16:45 зрителей ждет шоу-матч: блогеры и стримеры против профессионалов.

Этот формат обещает собрать максимум зрительского внимания: возможность увидеть «живых» звезд киберспорта и популярных инфлюенсеров на одной сцене — редкость даже для Москвы.

Чтобы попасть в финал CS2, нужно было зарегистрироваться на платформе «Московский киберспорт» и пройти отборочные этапы 13–14 сентября.

Департамент спорта города Москвы

Москва выбирает спорт

Два дня подряд Москва будет жить спортом. Сначала — динамичным, массовым, уличным, а затем — тактическим и цифровым. Такой дуэт показывает: спорт перестал быть чем-то нишевым или узкопрофессиональным. Сегодня это формат досуга для всех — от школьников до взрослых, от поклонников фитнеса до любителей компьютерных игр.

Департамент спорта города Москвы

«Ночь Московского спорта» и «Киберзарница 2025» дополняют друг друга. В субботу можно выйти на улицы и попробовать себя в десятках видов спорта, а в воскресенье — погрузиться в атмосферу игры, где армейская подготовка сочетается с киберспортом.

Москве удается удерживать лидерство в развитии массового спорта: город предлагает жителям разнообразные форматы, от фитнеса под открытым небом до соревнований на арене мирового уровня.

И главное — участие бесплатно или максимально доступно.

Для жителей столицы такой уикенд — это шанс провести время активно, а для города — подтверждение, что Москва умеет быть спортивной в самом широком смысле этого слова.

