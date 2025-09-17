На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» переиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
PHIL NOBLE/Reuters

«Ливерпуль» переиграл мадридский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд» и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Счет в матче на 4-й минуте открыл Энди Робертсон. Спустя две минуты египетский вингер Мохамед Салах увеличил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте отставание в счете сократил Маркус Льоренте, он же оформил дубль на 81-й минуте. Окончательный счет поединка установил Вирджил ван Дейк, поразив ворота оппонентов на 92-й минуте.

На 94-й минуте игры с тренерской скамейки мадридской команды был удален Диего Симеоне.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет в гостях против стамбульского «Галатасарая». Игра пройдет 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Мадридцы в тот же день и в то же время начнут домашний матч против «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Бавария» обыграла «Челси» в Лиге чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
