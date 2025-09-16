На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» не получает выгоды»: экс-тренер сборной России о Станковиче

Тренер Игнатьев: «Спартак» не получает выгоды от эмоциональности Станковича
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что эмоциональное поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича расхолаживает команду. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Никакой выгоды от его поведения «Спартак» не получает. Его эмоциональность, наверное, ему свойственна, но порядок для всех одинаков. Его удаления – это справедливо. Но самое главное, как на его экспрессию реагируют футболисты «Спартака». Они за его эмоциональными выпадами прячутся», — отметил он.

Речь идет о поведении Станковича в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Было указано, что специалист также оскорбил арбитра.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызвал тренера на заседание.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее в «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича.

Футбол. Чемпионат России
