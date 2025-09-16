На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича

Футболист «Спартака» Литвинов поддержал эмоциональное поведение Станковича
Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поддержал главного тренера команды Деяна Станковича после удаления наставника во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать», — сказал Литвинов.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее тренера «Спартака» назвали шизофреником.

