В «Спартаке» высказались об эмоциональном поведении Станковича

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поддержал главного тренера команды Деяна Станковича после удаления наставника во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать», — сказал Литвинов.

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола, поскольку, по мнению скамейки «Спартака», не был зафиксирован фол. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее тренера «Спартака» назвали шизофреником.