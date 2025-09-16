«Только не это»: жена украинского футболиста поверила в фейк о «приказе Путина»

Роксана Малиновская, жена украинского футболиста Руслана Малиновского, поверила в фейковую информацию об «указе» президента Российской Федерации Владимира Путина и опубликовала соответствующий пост на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она сделала репост видео, где содержится ложное сообщение о том, что Путин якобы подписал указ о всеобщем зачатии: «каждый россиянин от 18 до 65 лет обязан зачать ребенка в течение двух месяцев».

«О нет, только не это, лучше наоборот», — подписала публикацию Малиновская.

Малиновский выступает в итальянском клубе «Дженоа». Также на его счету выступления за другие европейские команды — в том числе за итальянскую «Аталанту», где он одно время выступал вместе с российским футболистом Алексеем Миранчуком. Также он играл за французский «Марсель» и бельгийский «Генк». В составе сборной Украины Малиновский был участником двух чемпионов Европы — 2020 и 2024 годов.

С Роксаной Малиновский познакомился в 2012 году, они поженились в 2016 году. У пары двое детей — дочь и сын.

