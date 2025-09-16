«Может, ему угрожали»: в Госдуме оценили оскорбительные слова украинца про «Зенит»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова предположила, что украинского футболиста Ярослава Ракицкого могут накручивать. Ее слова приводит Sport24.

Такое предположение она высказала после того, как футболист, выступавший в петербургском «Зените», оскорбил свою бывшую команду и период игры в России, отвечая на вопрос о невызове в сборную Украины.

«Допускаю, у него вообще нет иного выхода. Вероятно, к нему пришли и спросили: почему ты играл в России и ничего не говоришь? Просто заставили высказаться, потому что ему и его семье нужно там жить. Может и угрожали, могло быть все, что угодно. Есть подозрения, что сам он вряд ли так думает», — отметила она.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Он разорвал контракт с петербургским клубом в феврале 2022 года «в связи с тяжелой семейной ситуацией». Украинский футболист вместе с петербургской команды четырежды становился победителем Российской премьер-лиги, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего он провел за команду 108 матчей, в которых забил семь мячей.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.