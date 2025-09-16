На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Может, ему угрожали»: в Госдуме оценили оскорбительные слова украинца про «Зенит»

Депутат Журова предположила, что украинскому футболисту Ракицкому угрожали
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова предположила, что украинского футболиста Ярослава Ракицкого могут накручивать. Ее слова приводит Sport24.

Такое предположение она высказала после того, как футболист, выступавший в петербургском «Зените», оскорбил свою бывшую команду и период игры в России, отвечая на вопрос о невызове в сборную Украины.

«Допускаю, у него вообще нет иного выхода. Вероятно, к нему пришли и спросили: почему ты играл в России и ничего не говоришь? Просто заставили высказаться, потому что ему и его семье нужно там жить. Может и угрожали, могло быть все, что угодно. Есть подозрения, что сам он вряд ли так думает», — отметила она.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Он разорвал контракт с петербургским клубом в феврале 2022 года «в связи с тяжелой семейной ситуацией». Украинский футболист вместе с петербургской команды четырежды становился победителем Российской премьер-лиги, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего он провел за команду 108 матчей, в которых забил семь мячей.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами