На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тявканье шавок не должно обижать Россию»: чемпион ОИ об украинском футболисте

Чемпион ОИ Васильев об оскорблениях Ракицкого: теперь он поставил на себе крест
true
true
true
close
adanademirspor.org.tr

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не обращает внимания на заявление украинского футболиста Ярослава Ракицкого. Его слова приводит Sport24.

Такое предположение она высказала после того, как футболист, выступавший в петербургском «Зените», оскорбил свою бывшую команду и период игры в России, отвечая на вопрос о невызове в сборную Украины.

«Теперь он поставил на себе крест. Меня такие слова не обижают. Человеку и государству, которые знают себе цену, тявканье каких-то шавок не должно обижать», — заявил Васильев.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Он разорвал контракт с петербургским клубом в феврале 2022 года «в связи с тяжелой семейной ситуацией». Украинский футболист вместе с петербургской команды четырежды становился победителем Российской премьер-лиги, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего он провел за команду 108 матчей, в которых забил семь мячей.

Ранее в Госдуме оценили оскорбительные слова Ракицкого про «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами