«Тявканье шавок не должно обижать Россию»: чемпион ОИ об украинском футболисте

Чемпион ОИ Васильев об оскорблениях Ракицкого: теперь он поставил на себе крест

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не обращает внимания на заявление украинского футболиста Ярослава Ракицкого. Его слова приводит Sport24.

Такое предположение она высказала после того, как футболист, выступавший в петербургском «Зените», оскорбил свою бывшую команду и период игры в России, отвечая на вопрос о невызове в сборную Украины.

«Теперь он поставил на себе крест. Меня такие слова не обижают. Человеку и государству, которые знают себе цену, тявканье каких-то шавок не должно обижать», — заявил Васильев.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. Он разорвал контракт с петербургским клубом в феврале 2022 года «в связи с тяжелой семейной ситуацией». Украинский футболист вместе с петербургской команды четырежды становился победителем Российской премьер-лиги, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего он провел за команду 108 матчей, в которых забил семь мячей.

Ранее в Госдуме оценили оскорбительные слова Ракицкого про «Зенит».