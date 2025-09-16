На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-тренер «Локомотива» объяснил, почему Дзюба не сыграет с красно-зелеными

Тренер Билялетдинов: Дзюба не сыграет с «Локо», не успеет восстановиться
ФК «Акрон» Тольятти

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не сыграет в Кубке против своей бывшей команды — «Локомотива». Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-наставник «железнодорожников» Ринат Билялетдинов.

«Наверное, Дзюба не будет играть, потому что не успевает восстановиться как эмоционально, так и физически. Он может успеть сходить в баню, на массаж, витамины попить. А вот просушить батарейки морально-эмоциональные — нет, это непросто сделать.

Выхолащивается, даже после положительных эмоций. А их у «Акрона» нет. Поэтому на Кубок выходить без эмоционального заряда — лучше дать другим поиграть.

Даже если «Акрон» удачно сыграет в Кубке, ему нужна порция свежего воздуха в чемпионате. И даже те игроки, которые выйдут на матч, далекие планы не строят. Им важно хотя бы третье место в группе зацепить. И не с «Локомотивом», а, скорее всего, с «Балтикой».

Посмотритм, может, и «Локомотиву» сумеют дать бой и забрать очки. Надо восстановиться до следующей игры чемпионата. Надо смотреть, с кем играть, где и как добывать очки в ближайших играх. Это нужно держать в уме. А как тогда строить кубковый состав? Это только рассуждение, не рекомендация», — сказал Билялетдинов.

«Акрон» и «Локомотив» сыграют во вторник, 16 сентября. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Билялетдинов назвал причину, по которой «Оренбург» проиграет «Рубину».

Футбол. Чемпионат России
